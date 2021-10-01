Крематорий под Самарой — «прикрытие» для нового кладбища? Расследование ФАН

Власти Самары официально озвучили намерение построить крематорий на территории сельского поселения Хорошенькое в Красноярском районе. Происходит это на фоне протестов граждан, которых поддержал и прокурор области. Есть мнение, что протесты подогреваются «похоронной мафией». Так ли это? ФАН разбирается в вопросе.

«Наши дома будут стоить копейки!»

На днях представители администрации Самары официально озвучили намерение построить крематорий на территории Красноярского района, примерно в трех десятках километров от границы областного центра.

«Проект генерального плана сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский предусматривает размещение крематория с двумя печами в районе села Кривое Озеро на площади пять гектаров к юго-востоку от села», — заявил глава регионального минстроя Николай Плаксин.

Слова областного чиновники прозвучали на фоне протестов местного населения, которые длятся уже почти полгода. О том, что власти сельского поселения Хорошенькое утвердили проект генплана с кладбищем и крематорием, ФАН сообщал еще в апреле 2021 года.

Тогда же обозначилось и бурное возмущение жителей Красноярского района. Протестовать начали не только в Кривом Озере, но и в райцентре, находящемся в десяти километрах от места предполагаемого строительства ритуального объекта. Наиболее активно себя проявили жители коттеджного поселка в черте Красного Яра, расположенного около трассы М5.

«По трассе мимо нас ежедневно будут ехать ритуальные процессии. Наши дома через десять лет будут стоить копейки! При упоминании Красного Яра люди будут говорить не: «Это там, где красивая природа, озера, чистый воздух». Они будут говорить: «А, это там, где крематорий?» — предрекали сельчане.

Первоначальную стадию протеста возглавила пенсионерка Екатерина Макеева из Красного Яра. Правда, ее мотивировка больше напоминала схему «с больной головы на здоровую». Она предлагала не трогать Красноярский район, а разместить крематорий в Волжском районе, располагающемся непосредственно вокруг Самары.

«Мы понимаем необходимость таких служб для областного центра. Но нам непонятно, почему для этого нельзя было расширить территорию самого областного центра в противоположном направлении. К югу и западу от областного центра расположен Волжский район, гораздо менее плотно заселенный, где достаточное количество каменистых и неплодородных территорий», — говорилось в петиции, размещенной на сайте change.org в апреле.

У этой аргументации были ощутимые слабые места. Во-первых, Волжский район гораздо более густо заселен, чем Красноярский. Во-вторых, там нет «каменистых и неплодородных территорий», которые позволяли бы подобное строительство. Собственно, именно в Волжском районе и пытались построить крематорий изначально, но не получилось.

Стадион vs. крематорий

Тогда, в 2017 году, появился не просто проект крематория. Инвестор уже получил землю на территории кладбища «Рубежное» и даже выстроил электрическую подстанцию. Но тут начались громкие массовые протесты жителей поселка Рубежный, входящего в черту городского округа Самара.

Было невооруженным взглядом видно, что протесты умело и четко кем-то организованы. Был смонтирован профессиональный видеоролик с четкой аргументацией, на его презентацию были приглашены СМИ, а вдоль дороги в день презентации выстроились люди с совершенно однотипными плакатами, рассчитанными на различную целевую аудиторию. Умело создавалось впечатление, что все слои населения против постройки крематория.

Судя по всему, необходимые границы санитарной зоны действительно не были соблюдены. Оставался открытым, правда, вопрос: это территория кладбища подошла не непозволительное расстояние к жилым домам или кто-то построил дома чересчур близко к территории кладбища?

Как бы то ни было, подробно разбирать этот вопрос власти не стали. В тот момент самой насущной проблемой для региона было завершение строительства стадиона к чемпионату мира по футболу. ФИФА уже всерьез рассматривала вероятность исключения Самары из числа городов, принимающих ЧМ-2018.

Pr Scr youtube.com / Александр Карягин

В должность и. о. губернатора на тот момент совсем недавно вступил Дмитрий Азаров, которого президент назначил на этот пост вместо Николая Меркушкина. И новому главе региона, понятное дело, совершенно ни к чему были протесты населения по какому бы то ни было поводу. Нужно было сосредоточиться на авральном завершении строительства стадиона, а для этого нужна была консолидация общества, а не раздрай. Потому и. о. губернатора принял соломоново решение приостановить строительство крематория в Рубежном.

Чуть позже прокуратура выяснила факт нарушений при проектировании объекта, и разрешение на строительство было отозвано. Тема крематория затихла на несколько лет, вновь поднявшись уже в нынешнем году.

Сельские депутаты против прокуратуры

В течение весны и лета 2021 года протесты жителей Красноярского района продолжились уже с более грамотной аргументацией и юридически выверенными шагами. ФАН публиковал видео, на котором инициативная группа обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти Волгу и села области от заражения при неправильно расположенных захоронениях.

«Крематорий очень нужен области! Но не на болоте, не на плодородной пахотной земле, не на заливных лугах. Мы выступаем за то, чтобы инвесторы и иные заинтересованные лица чуть раскошелились, проложили дороги к непригодным для сельского хозяйства и проживания землям, провели газ, электричество, воду за свой счет и отказались от идеи травить жителей Самарской области», — обосновывала свою позицию Анна Калинина от имени жителей села Кривое Озеро.

youtube.com / Скриншот видео

Обращение инициативной группы в надзорные органы принесло свои плоды. Прокуратура Красноярского района обратила внимание на ряд процессуальных нарушений при принятии проекта генплана сельского поселения Хорошенькое. В частности общественные слушания, на которых рассматривался проект, проходили, по сути, в отсутствие жителей села, которых должным образом никто не оповестил. Кроме того, не были проведены экологическая, гидрологическая экспертизы.

Собрание представителей сельского поселения на очередном заседании отклонило представление надзорного ведомства, что возмутило уже главного прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Областная прокуратура будет теперь разбираться с собранием представителей в суде.

«Похоронная мафия»?

Тем временем эксперты не исключают того, что протесты против строительства крематория кем-то аккуратно «подогреваются». Общественность вновь заговорила про «похоронную мафию», которая много лет успешно препятствует возведению крематория в Самарской области.

«Разумеется, строительство крематориев категорически невыгодно тем, кто сейчас занимается похоронным бизнесом. Он является одним из самых доходных: минимальные затраты на похороны в Самаре составляют 50 тысяч рублей. Конечно, кремация и захоронение в колумбарии обойдутся родственникам умерших в разы дешевле, но и заработать на этом можно будет гораздо меньше. Я бы совершенно не удивился, узнав о том, что протесты против строительства крематория аккуратно подогреваются: такая овчинка стоит выделки», — заявил самарский эколог Сергей Симак.

Ряд жителей области указывают, что разговоры о крематории уводят внимание от того факта, что проектом генплана в Хорошеньком предусмотрено еще и строительства кладбища на 40 гектарах. Это максимально возможный по закону размер площади под захоронения.

maps.yandex.ru / Яндекс.Карты

«В очередной раз умалчивается, что в Кривом Озере вместе с крематорием хотят обычное кладбище на 40 гектаров, место для которого и выбрано с нарушением экологических норм, там близкие грунтовые воды и уклон в сторону села», — пишет в комментариях к новостям один из жителей села Кривое Озеро.

Его односельчане полагают, что именно ради кладбища, а не крематория, и были затеяны изменения в генплане села.

«Выгодно, чтобы строительство крематория началось и длилось лет десять. А кладбище рядом расцветало и расширялось, пополнялось. Потому как хоронить негде в Самаре. И будут хоронить рядом с крематорной стройкой. А крематорий — как метро, может строиться десятилетиями», — рассуждает жительница Красноярского района Ирина.

В любом случае тема кладбища и крематория в Красноярском районе уже вышла в плоскость официальных решений и комментариев. Дальнейшее развитие событий наверняка последует после решения суда по заявлению прокуратуры.