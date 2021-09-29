Безработная из Самары организовала масштабное подпольное производство сигарет

Самара, 29 сентября. Представители МВД и таможни в ходе совместного рейда обнаружили на окраинах Самары две производственные линии, на которых выпускались табачные изделия. Масштабную подпольную деятельность, по версии следователей, организовала женщина.

«Изъято свыше миллиона пачек табачных изделий, упаковочный материал, фурнитура и более 1,5 миллиона акцизных марок с признаками подделки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным сведениям, фальсификат реализовывался по торговым точкам региона. Заведено два уголовных дела, касающихся подделок как самой табачной продукции, так и акцизных марок.

В преступлении подозревают безработную жительницу Самары. Ее уже задержали и отправили под домашний арест на время предварительного расследования.

Ранее ФАН сообщал, что ЕСПЧ присудил 2,7 тыс. евро компенсации бывшему замглавы Росгвардии Самарской области Дмитрию Сазонову, осужденному за взяточничество и мошенничество на 9,5 лет.