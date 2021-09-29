Юбилейная российская студвесна пройдет на родине фестиваля в Самаре

Самара, 29 сентября. Финал юбилейного, 30-го по счету фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет на родине мероприятия. Именно в Самаре в 1992 году всероссийская студвесна состоялась впервые.

В течение шести лет подобное мероприятие принимала Самара, а затем города, принимающие финал, стали меняться. Юбилейная, 30-я студвесна пройдет на родине фестиваля с 14 по 19 мая 2022 года.

«Фестиваль должен стать важным и увлекательным событием не только для участников, но и жителей Самарской области», — такую задачу поставил перед организаторами губернатор Дмитрий Азаров.

В мероприятии ожидается участие около 3,5 тысячи молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет из всех регионов России. Готовится несколько вариантов проведения фестиваля в зависимости от различной эпидемиологической ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что две юные представительницы Самарской области вышли в полуфинал национального отбора конкурса «Детское Евровидение».