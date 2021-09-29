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Между Самарой и Воронежем появился прямой авиарейс дешевле поезда
Общество
Между Самарой и Воронежем появился прямой авиарейс дешевле поезда
instagram.com  /  Аэропорт Курумоч

Самара, 29 сентября. Прямой авиарейс из аэропорта Курумоч в воронежский аэропорт Чертовицкое начнет курсировать с сегодняшнего дня. Полеты будет выполнять компания Red Wings на самолетах «Сухой Суперджет 100».

Время в пути составит 1 ч 40 мин. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Из Воронежа борт отправится в 17:30, в Самаре приземлится в 20:10 (между городами разница во времени 1 час). В обратный путь самолет вылетит в 21:10 по Самаре и прибудет в Воронеж в 21:50 московского времени.

На момент подготовки этого материала в продаже имелись билеты на прямые авиарейсы по цене от 2057 рублей. На единственном прямом поезде, который курсирует между Самарой и Воронежем раз в четыре дня (Новосибирск — Белгород), купейные билеты стоят более 4 тысяч рублей, плацкартных мест в продаже на ближайшие рейсы нет.

Ранее ФАН сообщал, что открыто прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом. Дизель-поезд «Орлан» преодолевает расстояние между этими городами за 6 часов 6 минут.

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