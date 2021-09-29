Известный самарский застройщик Кошелев попал в Госдуму, сменив партию

Самара, 29 сентября. Владимир Кошелев, бывший депутат Самарской губернской думы, попал в федеральное законодательное собрание. Перед выборами он вышел из состава «Единой России» и вступил в ЛДПР. Именно как представитель партии Жириновского он и попал в Госдуму через федеральный избирательный округ.

Владимир Кошелев известен в Самаре как один из крупнейший застройщиков. На окраине города он выстроил огромный микрорайон типовых трехэтажек эконом-класса, который многие называют не иначе как «самарское гетто». Поселок сначала именовался как Кошелев-проект, затем получил более благозвучное название Крутые Ключи.

В дальнейшем Владимир Кошелев продолжил строиться уже за городской чертой. Жилой массив в Волжском районе Самарской области получил название Кошелев-парк. Аналогичную застройку девелопер осуществил в Калуге. Известно и о том, что он выкупил ряд объектов в Москве.

Ранее ФАН сообщал, что сенатором от самарского региона в Совете Федерации избран Андрей Кислов. Из-за этого он покинет пост председателя совета директоров ПФК «Крылья Советов».