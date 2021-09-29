Самарские «Крылья Советов» ждут очередные изменения в руководстве

Самара, 29 сентября. В ПФК «Крылья Советов» назревают очередные изменения. Председатель совета директоров самарского клуба Андрей Кислов покинет свой пост в связи с переходом на другую должность.

Андрей Кислов до недавнего времени возглавлял в Самарской губернской думе комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, а с начала тысячелетия в течение 19 лет руководил ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Четыре месяца назад, в мае 2021 года его избрали председателем совета директоров ПФК «Крылья Советов», после того как этот пост покинул руководитель банка «Солидарность» Сергей Аракелов.

Накануне, 28 сентября 2021 года, депутаты Самарской губернской думы избрали Андрея Кислова сенатором от региона в Совете Федерации. В связи с этим он больше не сможет занимать пост в совете директоров футбольного клуба — таково требование законодательства.

«Пока нет сведений о том, кто возглавит совет директоров. Официальная информация по этому поводу появится в ближайшее время», — сообщили ФАН в ПФК «Крылья Советов».

Ранее ФАН сообщал, что самарский футбольный клуб подал заявление в ЭСК РФС по четырем эпизодам судейства матча «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). По мнению самарцев, судья Мешков принял решения, повлиявшие на исход встречи.