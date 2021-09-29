Сплошные оксиды: состав «пыльного дождя» в Самаре изучили под микроскопом

Самара, 28 сентября. «Пыльный дождь», прошедший над регионом в ночь на субботу, ученые решили исследовать под микроскопом. Как сообщал ФАН, жители области были немало озадачены, массово обнаружив утром на автомобилях ощутимый слой пыли и песка. Синоптики объяснили, что виной тому ветер, принесший из Казахстана остатки пылевой бури.

Собственное исследование «принесенных ветром» частиц провела Ольга Бондарева, доцент кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Самарского университета. Результаты она опубликовала на своей странице в соцсети.

Сенсации не произошло. По словам кандидата наук, основу пыльного слоя составил оксид кремния, то есть попросту песок. Примеси представляли собой хлорид натрия (иначе — поваренную соль), а также оксиды железа, цинка, магния, алюминия, титана и серы.

«Короче, все эти оксиды — грязь», — резюмировала Ольга Бондарева.

Ранее ФАН сообщал, что самарцев, сдавших более 100 кг сортированного мусора, устроители «Экомарафона» поощрят, разыграв среди них посудомоечные машины.