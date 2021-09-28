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Зверские условия: суд обязал самарский цирк обустроить вентиляцию для животных
Общество
Зверские условия: суд обязал самарский цирк обустроить вентиляцию для животных
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 28 сентября. Ленинский районный суд в областном центре принял решение, обязывающее «Самарский государственный цирк» устранить нарушения условий содержания животных. Соответствующий иск подавала районная прокуратура.

Надзорное ведомство обнаружило во время проверки, проводившейся ранее, что в помещениях, где содержатся животные, отсутствует принудительная вентиляция.

«По выявленным нарушениям прокурором района в адрес руководителя филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк» внесено представление об устранении выявленных нарушений», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

После того как выяснилось, что цирк не отреагировал на представление надзорного ведомства, и было подано заявление в суд. Впрочем, в законную силу решение суда пока не вступило.

Ранее ФАН сообщал, что суд по заявлению прокуратуры обязал администрацию Самары расселить 59 многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии.

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суд самара прокуратура цирк
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