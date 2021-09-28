Саратовская область приостановила плановую госпитализацию пациентов

Самара, 28 сентября. Стационары в Саратовской области приостановили плановую госпитализацию пациентов, которым можно оказать медпомощь в отсроченном порядке.

Плановый прием пациентов в больницах региона будет осуществляться только для людей, которым необходима экстренная медицинская помощь. Об этом предупредили в пресс-службе министерства здравоохранения области. Также врачи поликлиник временно не будут проводить плановые профилактические осмотры и диспансеризацию. В регионе введено усиление работы медперсонала и амбулаторной помощи.

Правительство Самарской области ранее ввело QR-коды для посещения досуговых организаций и заведений культуры. Местные жители смогут попасть на мероприятия, а также в фитнес-центры, после предоставления свидетельства о пройденной процедуре вакцинации или перенесенном коронавирусе.