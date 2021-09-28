Школу в Самаре эвакуировали из-за похожего на снаряд предмета

Самара, 28 сентября. В областном центре эвакуировали учеников и персонал школы №109 на улице Вольской. Причиной послужило обнаружение предметов, похожих на снаряды, во время проведения земляных работ на территории гаражей непосредственно за школой.

Находящийся рядом жилой дом эвакуировать не стали, но жильцов некоторое время из квартир не выпускали. Также на небольшое время на участке улицы Вольской перекрыли автомобильное и пешеходное движение.

Взрывотехники обследовали подозрительные предметы и пришли к выводу, что они не представляют никакой опасности.

Ранее ФАН сообщал, что две женщины погибли во время пожара в квартире здания, соседствующего с самарским Белым домом.