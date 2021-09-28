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Самарцы обратились к Путину по поводу леса, который не стала спасать Бузова
Общество
Самарцы обратились к Путину по поводу леса, который не стала спасать Бузова
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 28 сентября. Жители микрорайона «Новая Самара» не оставляют попыток спасти лесные насаждения за новыми высотками. Они опубликовали петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину, а также депутатам Госдумы, Минстрою России и Минприроды России.

«Продолжающаяся вырубка живых деревьев на фоне страшных пожаров этого года, охвативших РФ, когда выгорело более 17 млн га лесных площадей, выглядит просто преступлением!» — считают авторы петиции.

По их словам, компенсационные посадки застройщиком деревьев взамен вырубленных проблемы не решают, так как за новыми саженцами не ухаживают, и они гибнут. Жители микрорайона, который не считается элитным, утверждают, что они тоже имеют право решать судьбу территории, на которой нет ни одного сквера. Они требуют сохранить участок леса за домами и облагородить его, разбив здесь парк.

«Свежий воздух не должен становиться роскошью! Нам не нужны отписки! Мы больше не верим обещаниям! Нам нужен лес!» — взывают авторы обращения.

Это тот самый лес, спасти который несколько недель назад жители просили Ольгу Бузову. Представитель артистки тогда заявил ФАН, что к ним напрямую никто не обращался.

В тот же период администрация Самары пояснила, что деревья в поселке Мехзавод, вырубаемые под застройку, не являются по документам лесом, потому никакого нарушения законодательства не происходит.

На момент подготовки этого материала петицию подписали более 700 человек.

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