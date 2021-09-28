Самарцы обратились к Путину по поводу леса, который не стала спасать Бузова

Самара, 28 сентября. Жители микрорайона «Новая Самара» не оставляют попыток спасти лесные насаждения за новыми высотками. Они опубликовали петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину, а также депутатам Госдумы, Минстрою России и Минприроды России.

«Продолжающаяся вырубка живых деревьев на фоне страшных пожаров этого года, охвативших РФ, когда выгорело более 17 млн га лесных площадей, выглядит просто преступлением!» — считают авторы петиции.

По их словам, компенсационные посадки застройщиком деревьев взамен вырубленных проблемы не решают, так как за новыми саженцами не ухаживают, и они гибнут. Жители микрорайона, который не считается элитным, утверждают, что они тоже имеют право решать судьбу территории, на которой нет ни одного сквера. Они требуют сохранить участок леса за домами и облагородить его, разбив здесь парк.

«Свежий воздух не должен становиться роскошью! Нам не нужны отписки! Мы больше не верим обещаниям! Нам нужен лес!» — взывают авторы обращения.

Это тот самый лес, спасти который несколько недель назад жители просили Ольгу Бузову. Представитель артистки тогда заявил ФАН, что к ним напрямую никто не обращался.

В тот же период администрация Самары пояснила, что деревья в поселке Мехзавод, вырубаемые под застройку, не являются по документам лесом, потому никакого нарушения законодательства не происходит.

На момент подготовки этого материала петицию подписали более 700 человек.