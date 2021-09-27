QR-коды для посещения заведений культуры и досуга ввели в Самарской области

Самара, 27 сентября. Власти Самарской области вводят QR-коды для посещения культурных организаций и досуговых заведений.

Жители региона смогут посещать культурно-досуговые учреждения по QR-кодам. Аналогичные санитарные требования ввели для посещения фитнес-центром. Приходя в заведения, человек должен будет показать QR-код, который свидетельствует о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенной болезни.

Родильный дом в Куйбышевском районе Самарской области перепрофилируют под госпиталь для пациентов с коронавирусом на фоне эпидемиологической ситуации, сообщалось ранее. Рожениц направят в медучреждения с учетом утвержденной маршрутизации.