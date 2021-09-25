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Концерт за стеклом состоялся в башне самого высокого вокзала Европы
Общество
Концерт за стеклом состоялся в башне самого высокого вокзала Европы
Пресс-служба Куйбышевской железной дороги  /  Пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Самара, 25 сентября. Стеклянная башня самого высокого вокзала Европы превратилась в концертную площадку. На станции Самара таким образом отметили 18-летие ОАО «РЖД».

«Для организации концертного зала в полностью стеклянной башне железнодорожного вокзала была проведена грандиозная работа по возведению сцены, установке профессионального света и акустического оборудования. Концертная программа включала в себя оперу, джаз, балет, танцы и мировые шлягеры, которые исполняли ведущие региональные и московские звезды, а также уникальную праздничную иллюминацию с использованием звукового и светового шоу», — сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Шоу-концерт «18 лет в движении» транслировался в интернете, а также на экранах залов ожидания станций Самара, Уфа, Пенза, Ульяновск.

Ранее ФАН сообщал, что в предстоящий понедельник откроется прямое скоростное железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом. Дизель-поезд «Орлан» преодолеет расстояние между городами за 6 часов 6 минут.

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