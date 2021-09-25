Отказавший сборной России Дзюба принес волевую победу «Зениту» над «Крыльями Советов»

Санкт-Петербург, 25 сентября. «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Решающий вклад в победу хозяев внес Артем Дзюба.

Счет в матче открыли самарцы. Попавший в расширенный список сборной России Антон Зиньковский дальним ударом поразил ворота Станислава Крицюка. Но «Зениту» удалось победить. К обоим голам оказался причастен Артем Дзюба, от вызова в национальную сборную отказавшийся. В первом случае он поразил ворота Ивана Ломаева головой после углового, а во втором тайме заработал пенальти, реализованный Алексеем Суторминым.

«Зенит» после 9 туров уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая московский «Локомотив» на 6 очков.