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Самарцев, сдавших сортированный мусор, поощрят посудомоечными машинами
Общество
Самарцев, сдавших сортированный мусор, поощрят посудомоечными машинами
dvinanews.ru  /  Пресс-центр правительства Архангельской области

Самара, 25 сентября. Акцию, стимулирующую граждан к раздельному сбору мусора, проводит один из торговых центров. Ее название — «Экомарафон».

«Это большой социально-экологический проект, вдохновляющий на экологичный образ жизни и приобщающий к культуре раздельного сбора отходов дома, а также к бережному отношению к окружающей среде. Проект включает в себя комплекс мероприятий творческого и образовательного формата», — сообщается на сайте акции.

Главное мероприятие — «Экогонка» — предполагает «соревнование» с призами. Среди тех, кто сдаст более 100 кг сортированного мусора, будут разыграны три посудомоечные машины. Итоги акции будут подведены после 11 октября.

В отдельном «зачете» соревнуются учебные заведения Самарской области, а также арендаторы торгового комплекса, устроившего акцию.

Ранее ФАН сообщал, что ТСЖ в Самаре, практикующее раздельный сбор ТКО, суд постановил оштрафовать на 240 тысяч рублей в пользу регионального оператора по сбору мусора.

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самара экология раздельный сбор мусора
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