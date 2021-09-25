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Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»
Общество
Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»
junioreurovision.tv  /  EBU / STIJN SMULDERS

Самара, 25 сентября. Сразу две юных артистки из региона примут участие в полуфинале национального отбора на международный песенный конкурс «Детское Евровидение». Это Александра Канаева из Самары и Юлия Гаврилова из райцентра Кинель-Черкассы.

«Я мечтала об участии в Евровидении с раннего детства. Подав заявку на конкурс, даже не надеялась попасть в полуфинал, но, когда мы с мамой узнали результаты, просто плакали от счастья», — призналась 12-летняя Саша Канаева.

Полуфинал национального отбора пройдет 30 сентября в Москве. Кто будет представлять Россию на конкурсе, выяснится после 10 октября. «Детское Евровидение — 2021» состоится 19 декабря в Париже.

Ранее ФАН сообщал, что помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая в Самаре, предложил запретить школьникам пользоваться электронными гаджетами в стенах учебных заведений.

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самара самарская область детское евровидение
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