Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»

Самара, 25 сентября. Сразу две юных артистки из региона примут участие в полуфинале национального отбора на международный песенный конкурс «Детское Евровидение». Это Александра Канаева из Самары и Юлия Гаврилова из райцентра Кинель-Черкассы.

«Я мечтала об участии в Евровидении с раннего детства. Подав заявку на конкурс, даже не надеялась попасть в полуфинал, но, когда мы с мамой узнали результаты, просто плакали от счастья», — призналась 12-летняя Саша Канаева.

Полуфинал национального отбора пройдет 30 сентября в Москве. Кто будет представлять Россию на конкурсе, выяснится после 10 октября. «Детское Евровидение — 2021» состоится 19 декабря в Париже.

Ранее ФАН сообщал, что помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая в Самаре, предложил запретить школьникам пользоваться электронными гаджетами в стенах учебных заведений.