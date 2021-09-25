Движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре в центр города закрыли навсегда

Самара, 25 сентября. В областном центре продолжается строительство масштабной двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой в пересечениях с улицами Советской Армии и XXII партсъезда. Рабочие приступили к очередному этапу стройки.

В связи с этим полностью перекрыто движение по улице Ново-Садовой в направлении центра города, причем навсегда. По окончании работ, запланированном на 2023 год, потоки машин на этом участке пойдут по эстакаде.

«К настоящему времени из предусмотренных проектом 296 свай — устроена 241 свая, полностью забетонированы 42 опоры-стойки. Строители готовятся приступить к бурению оставшихся 55 свай, которые будут располагаться на существующей проезжей части», — комментирует ход работ пресс-служба правительства Самарской области.

Движение автотранспорта, включая автобусы городских маршрутов, переведено на дублеры. В качестве компенсации неудобств городские власти пообещали увеличить количество трамваев на маршрутах №5, 20 и 22, уменьшив их интервалы. Предполагается, что чем больше людей пересядут на электротранспорт, тем меньший автоколлапс ожидается на перекрытом участке.

Также к концу сентября обещано открыть движение от новых микрорайонов через 5-ю просеку и спорткомплекс «МТЛ-Арена» до улицы Советской Армии. Сейчас проезду там мешают отвратительное состояние дорожного покрытия и шлагбаумы на территории спорткомплекса.

Власти региона просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и отмечают, что строительство развязки ведется с опережением графика.

Ранее ФАН сообщал о причинах «пыльного дождя», обрушившегося на Самарскую область в ночь на 25 сентября.