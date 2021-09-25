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Вулкан ни при чем: синоптики объяснили причины «пыльного дождя» в Самарской области
Общество
Вулкан ни при чем: синоптики объяснили причины «пыльного дождя» в Самарской области
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 25 сентября. Субботним утром жители региона обнаружили, что все поверхности на улицах покрыты слоем песка и пыли разной степени толщины. Особенно явно этот «декор» просматривался на кузовах и стеклах автомобилей, простоявших ночь припаркованными.

Кроме того, в воздухе с утра наблюдается мутная взвесь, хотя дождь, ливший почти не переставая несколько суток, прекратился.

Соответствующие фото публиковали в соцсетях люди как из Самары, так и Тольятти, и других городов области. Там же жители предполагали различные версии случившегося, вплоть до извержения вулкана, спавшего до этого 50 лет.

Объяснения синоптиков опровергли фантастические варианты причин. Оказалось, что виной всему пыльные бури на территории северо-западных областей Казахстана и юго-восточный ветер, принесший из соседнего государства частицы пыли и песка вместе с дождем.

«В ближайшие сутки направление ветра в Самарской области сменится на западное и юго-западное, что улучшит состояние воздуха», — сообщили в Приволжском УГМС.

Ранее ФАН сообщал о резком похолодании, пришедшем в самарский регион с арктическим воздухом во второй половине сентября.

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самара казахстан климат самарская область пыльная буря
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