Две женщины погибли в пожаре у Белого дома в Самаре

Самара, 24 сентября. Огонь унес жизни двух человек в областном центре. В загоревшейся квартире погибли женщины в возрасте 60 и 54 лет, хотя площадь пожара была небольшой — всего 8 кв. м, а огонь удалось ликвидировать менее чем за час

«Горели домашние вещи», — поделились подробностями в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как выяснил ФАН, пожар произошел на третьем этаже жилого дома, выходящего одним из фасадов на Самарскую площадь, в непосредственной близости от зданий Правительства Самарской области и Самарской губернской думы.

Ранее ФАН сообщал, что суд обязал администрацию Самары расселить 59 домов, признанных аварийными.