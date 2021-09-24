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«Росатом» стал титульным партнером частного клуба из ФНЛ
Спорт
«Росатом» стал титульным партнером частного клуба из ФНЛ
vk.com  /  ФК Акрон

Тольятти, 24 сентября. Госкорпорация «Росатом» заключила соглашение о партнерстве с частным футбольным клубом «Акрон» из Тольятти. На субботний матч против лидера ФНЛ — московского «Торпедо» — футболисты «Акрона» выйдут в футболках с логотипом нового титульного партнера.

Павел Морозов, генеральный директор АО «Акрон Холдинг», являющийся владельцем клуба, назвал соглашением с «Росатомом» знаковым. По его словам, сотрудничество будет направлено на популяризацию детского и юношеского футбола, развитие спортивной инфраструктуры.

«На сегодняшний день перед нашей командой стоит задача занять лидирующие позиции в подэлитном дивизионе страны и в ближайшей перспективе добиться выхода в премьер-лигу», — обозначил Павел Морозов перспективы развития клуба.

В «Росатоме» отметили, что поддерживают инициативы социальной направленности и развитие как детско-юношеского, так и профессионального спорта.

«Амбиции лидера атомной энергетики России коррелируют с целями ФК «Акрон». Футбол – самый популярный вид спорта в России, и мы рады возможности его совместного развития в стратегически важном для «Росатома» регионе», — заявил Геннадий Сахаров, занимающий в госкорпорации пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе.

После 12 туров «Акрон» занимает 15-е место из 20 в первенстве Футбольной национальной лиги.

Ранее ФАН сообщал о причинах, по которым капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» перед стартовым свистком матча РПЛ сыграли в «камень-ножницы-бумагу».

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