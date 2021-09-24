Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:11
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Суд обязал администрацию Самары расселить 59 аварийных домов
Общество
Суд обязал администрацию Самары расселить 59 аварийных домов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 24 сентября. Суд признал бездействие администрации областного центра в отношении 59 домов, находящихся в аварийном состоянии. С соответствующим иском в судебные инстанции обратилась прокуратура города.

Многоквартирные дома, о которых идет речь, расположены в пяти разных районах Самары. Прокурорская проверка, выявившая их состояние, непригодное для проживания граждан, прошла еще в апреле. Согласно заключению надзорного органа, эти дома необходимо либо расселить и снести, либо капитально отремонтировать.

На представление прокурора городская администрация не отреагировала, сославшись на отсутствие средств в бюджете. Теперь эти средства власти Самары обязаны будут отыскать по решению суда.

Ранее ФАН сообщал, что жители нового микрорайона «Волгарь» в Самаре выложили из автомобилей на поле за домами слово SOS, привлекая внимание к плохому состоянию воздуха в районе новостроек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Суд обязал администрацию Самары расселить 59 аварийных домов
суд самара прокуратура аварийное жилье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru