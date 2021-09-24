Суд обязал администрацию Самары расселить 59 аварийных домов

Самара, 24 сентября. Суд признал бездействие администрации областного центра в отношении 59 домов, находящихся в аварийном состоянии. С соответствующим иском в судебные инстанции обратилась прокуратура города.

Многоквартирные дома, о которых идет речь, расположены в пяти разных районах Самары. Прокурорская проверка, выявившая их состояние, непригодное для проживания граждан, прошла еще в апреле. Согласно заключению надзорного органа, эти дома необходимо либо расселить и снести, либо капитально отремонтировать.

На представление прокурора городская администрация не отреагировала, сославшись на отсутствие средств в бюджете. Теперь эти средства власти Самары обязаны будут отыскать по решению суда.

Ранее ФАН сообщал, что жители нового микрорайона «Волгарь» в Самаре выложили из автомобилей на поле за домами слово SOS, привлекая внимание к плохому состоянию воздуха в районе новостроек.