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ЕСПЧ присудил 2,7 тыс. евро осужденному экс-замглавы самарской Росгвардии
Общество
ЕСПЧ присудил 2,7 тыс. евро осужденному экс-замглавы самарской Росгвардии
echr.coe.int

Самара, 24 сентября. Бывший замглавы Росгвардии Самарской области Дмитрий Сазонов получит компенсацию в размере 2,7 тыс. евро по решению Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ посчитал, что Сазонова неправомерно держали под арестом во время расследования уголовного дела.

В настоящее время экс-росгвардеец отбывает наказание за взяточничество и мошенничество. Следствие установило, что он брал деньги с частных охранных предприятий и был связан с организованными преступными группировками. Суд приговорил Сазонова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 млн рублей.

Апелляционная инстанция снизила срок заключения до 9,5 млн, а штраф уменьшила в 10 раз. Но это решение сейчас оспаривается Генерального прокуратурой РФ в Верховном суде.

Ранее ФАН сообщал, что ответственный секретарь СПЧ при Президенте России Александр Точенов оценил обустройство «молодежного» избирательного участка в стенах Самарского университета.

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суд самара росгвардия еспч
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