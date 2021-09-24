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Роддом в Самаре переоборудуют под ковид-госпиталь

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 15:07
Общество
Роддом в Самаре переоборудуют под ковид-госпиталь
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга  / 

Самара, 24 сентября. Родильный дом в Куйбышевском районе областного центра со следующей недели прекращает свою работу по профилю. Помещения и ресурсы этого учреждения перепрофилируют под ковид-госпиталь.

Куйбышевский район отделен от основной части города мостами через реку Самару, и роддом в поселке 116 км был единственным для микрорайонов этой территории. Известие о его закрытии вызвало возмущение у ряда жителей.

«Многие ехали сюда рожать из города, зная, какие здесь хорошие врачи. Как можно отдать такой «стратегический» объект? Кто это решил? Все беременные в отделении патологии просто в шоке, просим вас пересмотреть решение!» — обратилась жительница Самары по имени Светлана к органам власти через твиттер.

Минздрав Самарской области отреагировал только после напоминания из мобильной приемной губернатора. Чиновники ответили, что причина перепрофилирования роддома — эпидемиологическая обстановка.

«Рожениц будут направлять в медицинские учреждения в соответствии с утвержденной маршрутизацией», — пояснили в минздраве.

В Самаре в данный момент, по сведениям ФАН, функционируют два роддома при больнице имени Пирогова в Ленинском районе, один — при больнице имени Семашко в Советском районе и один — при кардиоцентре в Железнодорожном районе. Кроме того, для жителей региона работает родильное отделение при областной больнице имени Середавина.

Ранее ФАН сообщал, что при ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе может измениться режим работы самарских школ.

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