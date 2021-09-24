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Памятник Ленину на постаменте от Александра II в Самаре нельзя будет перекрасить
Общество
Памятник Ленину на постаменте от Александра II в Самаре нельзя будет перекрасить
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 24 сентября. Областное управление госохраны объектов культурного наследия выпустило приказ, касающийся памятника Ленину на площади Революции. Отныне с изваянием, а также его постаментом нельзя производить никаких действий по изменению облика и перемещению.

Государственная защита от сноса и переделок касается не только самого изваяния работы советского скульптора Матвея Манизера. Нельзя трогать и постамент, который изначально предназначался для фигуры императора Александра II. В том числе это касается и цвета камня: розового различных оттенков.

В Самаре намерены восстановить утраченный памятник Александру II, об этом ФАН рассказывал в своем расследовании. Теперь очевидно, что если это и произойдет, то устанавливать изваяние императора придется в другом месте, а не на историческом постаменте. 

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самара история культурное наследие
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