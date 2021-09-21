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Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
Общество
Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
vk.com  /  Куйбышевская железная дорога

Уфа, 21 сентября. Возобновляется прямое железнодорожное сообщение между двумя столицами соседних субъектов федерации. От Уфы до Оренбурга можно будет добраться на дизель-поезде «Орлан» всего за 6 часов 6 минут.

Прямого сообщения между этими городами не было более 10 лет. Чтобы попасть из Уфы в Оренбург, нужно было делать пересадку в Самаре или Челябинске, и весь путь мог занимать почти сутки. 

Первая поездка нового маршрута назначена на 13:54 27 сентября с вокзала Уфы. В Оренбург «Орлан» «прилетит» в восемь вечера. Поезд будет курсировать ежедневно и делать остановки на станциях Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау. Стоимость проезда по полному маршруту — 866 рублей 80 копеек.

Ранее ФАН сообщал о том, что себестоимость одной поездки в самарском метрополитене составляет 80 рублей при тарифе от 29 до 32 рублей.

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