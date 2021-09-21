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Жители самарских новостроек выложили автомобилями слово SOS
Общество
Жители самарских новостроек выложили автомобилями слово SOS
twitter.com  /  Аккаунт жителей микрорайона Волгарь

Самара, 21 сентября. Жители микрорайона «Волгарь» собрались на поле за домами для участия в экологической акции. Они выстроили автомобили таким образом, что из них получилось слово SOS. Таким образом горожане привлекают внимание к состоянию воздуха в микрорайоне.

Не все в соцсетях поддержали акцию. Кое-кто скептически заметил, что это довольно странное удовольствие — проводить выходные подобным образом.

«Жители «Волгаря» вынуждены проводить выходные именно так и бороться за свое конституционное право дышать свежим воздухом, а не сероводородной отравой», — отписал отповедь скептикам житель Самары под ником Фрэзи Грант.

Микрорайон «Волгарь» расположен в низине на левом берегу реки Самары в непосредственной близости от городских очистных сооружений. Роза ветров также регулярно доставляет в «Волгарь» запахи с нефтеперерабатывающего завода и химпредприятий Новокуйбышевска.

Реакции официальных властей на этот перформанс пока не последовало.

Ранее ФАН сообщал о том, что после перераспределения средств бюджета Самары 600 тысяч рублей направлены на содержание общественного туалета на Вертолетной площадке.

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самара экология акция
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