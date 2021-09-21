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Самарский губернатор поручил ускорить подачу тепла в дома во избежание вспышки гриппа
Общество
Самарский губернатор поручил ускорить подачу тепла в дома во избежание вспышки гриппа
pixabay.com  / 

Самара, 21 сентября. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал ускорить подключение к теплоснабжению как учреждений, так и жилых домов в регионе. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить вспышки простудных заболеваний.

Посыл губернатора направлен в адрес министерств энергетики и ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, а также глав муниципалитетов.

«Ускоряйте темпы. Все возможности для этого есть — вся система теплоснабжения собрана. Не надо дожидаться, когда на ковидную пандемию наложится еще и эпидемия гриппа. Не создавайте проблему перегрузки системы здравоохранения. Она и сейчас уже работает в очень напряженном режиме», — заявил глава региона.

Отопительный сезон в Самарской области начался 16 сентября. В первую очередь к теплу подключают социальные учреждения, с началом новой недели началось подключение жилого фонда.

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