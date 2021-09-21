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Пожилой рыбак утонул в реке Самаре
Происшествия
Пожилой рыбак утонул в реке Самаре
vk.com  /  ПСС Самарской области

Самара, 21 сентября. 84-летний мужчина утонул в реке Самаре напротив областного центра. Поиски его тела начались после сигнала очевидцев, обнаруживших в затоне Второй отстойник пустую резиновую лодку с разложенными удочками.

После бесплодных поверхностных поисков было решено привлечь водолазов.

«В месте проведения поисковых работ видимость с фонарем составляла 0,5 метра. Рельеф дна имел перепад с 2 метров до 12. Спустя три часа поисков утонувшего обнаружили на значительном удалении от лодки и доставили до берега для передачи сотрудникам полиции», — сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из самарских квартир нашли тело 15-летнего подростка, семья которого переехала недавно из Узбекистана.

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