Самарские студенты устроили стихийный мемориал в память о жертвах событий в Перми

Самара, 21 сентября. Монумент «Ладья» на Софийской набережной превратился в место массового паломничества. Со вчерашнего дня сюда идут люди с цветами и свечами. Так самарцы решили почтить память жертв событий, произошедших в Перми.

Мемориал возник стихийно, его инициаторами оказались студенты самарских вузов.

«Буквально за несколько часов они организовали стихийный мемориал на набережной около Ладьи, куда принесли цветы и свечи, чтобы почтить память погибших», — комментирует департамент по делам молодежи минобрнауки Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области поручил провести проверку соблюдения мер безопасности в вузах, ссузах, школах и детских садах региона.