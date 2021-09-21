Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 13:55
13:50
Весь мир
Подорожание топлива усугубило финансовые проблемы грузоперевозчиков Марокко
13:45
Общество
Министр здравоохранения России посетил пострадавших после стрельбы в Перми
13:44
Общество
Готовясь к нападению на университет, Бекмансуров обманул медиков и мать
13:43
Армия
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд» состоялась в Керчи
13:41
Происшествия
Бывшая жена дублирующего режиссера фильма «Вызов» обвинила его в избиении
13:40
Политика
Лондон объявил имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери
13:36
Общество
Дождь смыл покрытие детской площадки в Таганроге, сделанной к приезду Матвиенко
13:34
Общество
Новые «Точки роста» открывают в Югре
13:29
Общество
Детеныши лебедей Персея и Афины в Петербурге не дожили до осени
13:27
Происшествия
Жителя Твери оправдали по делу об убийстве троих человек при самообороне
Все новости

Самарские студенты устроили стихийный мемориал в память о жертвах событий в Перми
Общество
Самарские студенты устроили стихийный мемориал в память о жертвах событий в Перми
vk.com  /  Lепартамент по делам молодежи минобрнауки Самарской области

Самара, 21 сентября. Монумент «Ладья» на Софийской набережной превратился в место массового паломничества. Со вчерашнего дня сюда идут люди с цветами и свечами. Так самарцы решили почтить память жертв событий, произошедших в Перми.

Мемориал возник стихийно, его инициаторами оказались студенты самарских вузов.

«Буквально за несколько часов они организовали стихийный мемориал на набережной около Ладьи, куда принесли цветы и свечи, чтобы почтить память погибших», — комментирует департамент по делам молодежи минобрнауки Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области поручил провести проверку соблюдения мер безопасности в вузах, ссузах, школах и детских садах региона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Самарские студенты устроили стихийный мемориал в память о жертвах событий в Перми
самара студенты мемориал пермь стрельба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru