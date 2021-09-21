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На содержание общественного туалета в Самаре выделят 600 тысяч рублей
Общество
На содержание общественного туалета в Самаре выделят 600 тысяч рублей
instagram.com  /  Инстаграм-аккаунт главы г. Самары Елены Лапушкиной

Самара, 21 сентября. Городские власти перераспределили часть бюджетных средств. В частности, 600 тысяч рублей будут направлены на содержание общественного туалета. Речь о заведении, располагающемся на Вертолетной площадке, благоустроенной прошедшим летом.

Эта сумма возникла из средств, сэкономленных на торгах. Изначально их планировалось направить концессионерам систем централизованного водоснабжения.

«Вертолетка» — одна из самых знаменитых видовых площадок Самары, располагающаяся на высоком волжском берегу в поселке Управленческий. Эта территория подверглась масштабному благоустройству и была заново открыта в июле 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре открыли отопительный сезон. Но тепло в жилые дома будут подключать постепенно.

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самара благоустройство
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