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Зиньковский, оказавшийся в списке сборной России, не понимает, с чем его поздравляют
Спорт
Зиньковский, оказавшийся в списке сборной России, не понимает, с чем его поздравляют
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 21 сентября. Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский оказался включен в расширенный список сборной России по футболу в преддверии матчей национальной команды со сборными Словакии и Словении. Сам игрок, впрочем, считает, что поздравления в его адрес преждевременны.

«Куча поздравлений, а я не понимаю с чем. Это только расширенный список — нужно еще доказать и попасть в основную обойму», — поясняет свою позицию футболист.

Похожим образом высказывается и сам главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Не надо иллюзий. Из этого списка человек пять-шесть будут вычеркнуты», — констатирует факт наставник национальной команды.

Тем не менее даже попадание действующего игрока «Крыльев» в расширенный список — для самарских болельщиков событие. В последний раз футболист из «Крыльев» приглашался в национальную сборную два года назад, это был Александр Соболев, ныне играющий за «Спартак».

Ранее ФАН сообщал о причинах, по которым капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» перед стартовым свистком сыграли в «камень-ножницы-бумагу».

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футбол самара спорт сборная россии по футболу крылья советов
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