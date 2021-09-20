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Учебные заведения Самарской области проверяют на безопасность после событий в Перми
Общество
Учебные заведения Самарской области проверяют на безопасность после событий в Перми
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Самара, 20 сентября. Все вузы региона в течение дня должны быть проверены на соблюдение мер безопасности. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал после трагических событий в Перми.

«Мы предприняли дополнительные меры по оснащению учебных заведений средствами безопасности, но понятно, что никакие меры здесь избыточными быть не могут. Нужно оперативно этот вопрос отработать», — заявил глава региона.

Проверки касаются также средних специальных учебных заведений, школ и детских садов. Ответственными назначены профильные министерства и ведомства, а также департамент по вопросам общественной безопасности.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области могут изменить режим работы школ в случае неблагоприятной динамики заражаемости коронавирусом детей и подростков школьного возраста.

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