Самара, 20 сентября. «Крылья Советов» и «Ростов» не нарушали регламента перед матчем 8-го тура РПЛ, когда капитаны команд сыграли в «камень-ножницы-бумагу» перед стартовым свистком. Это оказалось просто шуткой, заранее согласованной с РПЛ.

«Арбитр, как положено, монетку подбросил, процедура нарушена не была. Именно по монетке капитаны и определили традиционно, кто выбирает ворота, а кто вводит мяч в игру. А уже после монетки были «камень-ножницы-бумага», — пояснили ФАН в ПФК «Крылья Советов».

Идея возникла в клубе после игры предыдущего тура с «Локомотивом». Тогда Максим Глушенков и Юрий Горшков в одном из эпизодов матча на пальцах кинули, кто будет пробивать штрафной.

«Это стало внутренним мемом в клубе, и мы решили обыграть это перед стартовым свистком матча с «Ростовом». Заранее все согласовали с РПЛ. Судя по откликам и резонансу в СМИ, всем очень понравилось», — рассказали ФАН в «Крыльях Советов».

Кстати, Глушенков с Горшковым уже в ходе матча с «Ростовом» еще раз обыграли «камень-ножницы-бумагу» после одного из забитых мячей.

kc-camapa.ru / ПФК Крылья Советов

«Крылья» победили в этой встрече 4:2 и в таблице чемпионата сейчас делят 8-10 строчки со «Спартаком» и ЦСКА, играющими сегодня друг с другом.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче молодежной лиги. Самарская команда в таблице группы А М-лиги занимает 2-е место, отставая от армейцев на 4 очка.