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Режим работы школ в Самарской области может измениться из-за COVID-19
Общество
Режим работы школ в Самарской области может измениться из-за COVID-19
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Самара, 20 сентября. Региональный оперштаб озвучил результаты тестирования по заболеваемости COVID-19 среди различных групп населения. Всего было исследовано более 63 тысяч человек.

«За неделю стало больше заболевших среди работников сферы услуг, сектора ЖКХ, здравоохранения», — отметили в оперштабе.

По возрастным категориям по-прежнему самыми уязвимыми остаются пенсионеры, на втором месте по динамике заболеваемости граждане от 18 до 29 лет, на третьем — люди предпенсионного возраста.

Озабоченность властей вызывает увеличение числа зараженных школьников, особенно в возрасте от 15 до 17 лет.

«В связи с наметившейся тенденцией к сезонному росту заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возрастов прошу министерство образования региона вести мониторинг ситуации. И при необходимости вместе с Роспотребнадзором выработать рекомендации по режиму работы школ», — заявил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Ранее ФАН сообщал, что помощник президента РФ Владимир Мединский, побывавший в Самаре, предложил запретить школьникам пользоваться смартфонами в стенах учебных заведений.

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самара самарская область covid-19
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