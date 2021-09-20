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Граффити, пуфики, селфи: как выглядел «молодежный» избирательный участок в Самаре
Общество
Граффити, пуфики, селфи: как выглядел «молодежный» избирательный участок в Самаре
vk.com  /  СПЧ при президенте РФ

Самара, 20 сентября. Один из избирательных участков в областном центре своим необычным оформлением привлек внимание федерального центра. Его посетил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.

Участок №3045, располагавшийся в Самарском университете, обслуживался самой молодой в городе избирательной комиссией — средний возраст ее членов составлял 25 лет. Но ребята выделились не только статистически.

Они привлекли к оформлению участка дизайнера интерьера Анастасию Власову, превратившую территорию в настоящий арт-объект. Вместо привычных стульев на участке были поставлены мешки-пуфики. Стены расписали художественными граффити. Установили фотозону для селфи. Не забыли и о функционале, расставив в нужных местах указатели, подписанные «человеческим» языком.

Это уже не первая попытка молодой избирательной комиссии «выделиться».

«В прошлую кампанию у нас был танцевальный флешмоб, в следующую обязательно придумаем что-нибудь еще», — пообещал председатель комиссии Валентин Сульянов.

Местные власти поддерживают эти стремления. Так, на нынешнее оформление участка было выделено 200 тысяч рублей. Избиратели остались довольны. Одобрил новацию и Александр Точенов.

«Ребята снова превратили выборы в праздник, как это было в советские времена, но на другом уровне. Это пример, который достоин подражания», — заявил представитель СПЧ.

Ранее ФАН сообщал о визите в Самару помощника президента РФ Владимира Мединского, предложившего запретить школьникам пользоваться в стенах учебных заведений смартфонами.

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выборы самара избирательный участок спч при президенте РФ
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