Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 21:42
21:41
Весь мир
Президент ЦАР намерен реализовать политику «нулевой безнаказанности» при поддержке сил безопасности
21:38
Весь мир
Минобороны расширит инфраструктуру полицейской академии ЦАР
21:37
Весь мир
Алжир решил открыть посольство в Триполи и возобновить авиасообще-ние с Ливией
21:35
Весь мир
Новая миграционная политика Франции стала рычагом давления на ЦАР и другие страны Африки
21:26
Общество
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования достигла 39,46 процента
21:21
Общество
Голливудская актриса Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни
21:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте стала «Иконой стиля» по версии Fashion People Awards
21:12
Армия
Обновленный тяжелый ракетоносец Ту-160 совершил испытательный полет
21:09
Армия
Дандыкин: РФ может симметрично ответить на трюк с атомными подлодками США для Австралии
21:03
Весь мир
ЕС одобрил введение санкции против политиков Ливана из-за коррупции
Все новости

Самарские власти нашли способ спасти от разрушения «дом Маштакова»
Общество
Самарские власти нашли способ спасти от разрушения «дом Маштакова»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 17 сентября. Уникальное здание с деревянной резьбой на улице Самарской, вероятно, все же удастся спасти от окончательного разрушения. Речь о «доме Маштакова», ситуацию с которым подробно описывал ФАН в своем расследовании.

В настоящее время дом находится в плачевном состоянии и скрыт от глаз публики фальшфасадом. Скорее всего, из-за строительства станции метро Самарская его придется как минимум передвинуть в другое место. Но как это сделать, окончательно не разрушив строение? Похоже, поиск решений сдвинулся с мертвой точки.

Это следует из слов депутата Госдумы Александра Хинштейна, прозвучавших на его встрече со студентами технического университета, подразделением которого является также бывший архитектурно-строительный институт.

«Предварительно мы нашли алгоритм спасения памятника деревянного зодчества — дома купца Маштакова, который стоит в центре города, затянутый баннером», — заявил парламентарий.

Также Александр Хинштейн рассказал о начале реставрационных работ на знаменитой «даче со слонами», принадлежавшей купцу и меценату Константину Головкину. По завершении реставрации здание также передадут студентам-архитекторам.

Ранее ФАН сообщал о том, что художник-каллиграфист Покрас Лампас зашифровал цитату Юрия Гагарина на вентиляционной шахте на площади Сельского хозяйства в Самаре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Самарские власти нашли способ спасти от разрушения «дом Маштакова»
самара архитектура культурное наследие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru