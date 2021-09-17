Самарские власти нашли способ спасти от разрушения «дом Маштакова»

Самара, 17 сентября. Уникальное здание с деревянной резьбой на улице Самарской, вероятно, все же удастся спасти от окончательного разрушения. Речь о «доме Маштакова», ситуацию с которым подробно описывал ФАН в своем расследовании.

В настоящее время дом находится в плачевном состоянии и скрыт от глаз публики фальшфасадом. Скорее всего, из-за строительства станции метро Самарская его придется как минимум передвинуть в другое место. Но как это сделать, окончательно не разрушив строение? Похоже, поиск решений сдвинулся с мертвой точки.

Это следует из слов депутата Госдумы Александра Хинштейна, прозвучавших на его встрече со студентами технического университета, подразделением которого является также бывший архитектурно-строительный институт.

«Предварительно мы нашли алгоритм спасения памятника деревянного зодчества — дома купца Маштакова, который стоит в центре города, затянутый баннером», — заявил парламентарий.

Также Александр Хинштейн рассказал о начале реставрационных работ на знаменитой «даче со слонами», принадлежавшей купцу и меценату Константину Головкину. По завершении реставрации здание также передадут студентам-архитекторам.

Ранее ФАН сообщал о том, что художник-каллиграфист Покрас Лампас зашифровал цитату Юрия Гагарина на вентиляционной шахте на площади Сельского хозяйства в Самаре.