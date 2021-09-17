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Дело о строительстве крематория под Самарой рассмотрят в суде
Общество
Дело о строительстве крематория под Самарой рассмотрят в суде
pixabay.com  / 

Самара, 17 сентября. В областном суде в ближайший понедельник будет рассматриваться иск региональной прокуратуры к властям села Хорошенькое Красноярского района. В этом поселении запланировано строительство нового кладбища с крематорием.

Как выяснила прокуратура, разрешение на строительство этого объекта власти поселения выдали с множеством процессуальных нарушений. В частности, не оповестили жителей села о слушаниях по этому поводу, не провели анализ гидрологической обстановки местности.

Соответствующий протест районного надзорного ведомства собрание представителей села Хорошенькое отклонило. Что и стало поводом для обращения в суд.

Планы строительства кладбища с крематорием в Красноярском районе уже несколько месяцев вызывают протесты местных жителей. Сельчане собирали подписи под петицией и обращались к президенту России.
 

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суд прокуратура крематорий самарская область
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