Проблемы эмиграции покажут в необычном спектакле-пробежке по набережной в Самаре

Самара, 17 сентября. Крайне необычное действо состоится в выходные дни в областном центре. Жителей и гостей Самары приглашают поучаствовать в спектакле-пробежке «Берег Вавилона», посвященном проблемам эмиграции.

«В постковидную эпоху закрытых границ спектаклем «Берег Вавилона» мы хотим поднять вопрос эмиграции. Зрители с помощью анонимных историй переселенцев и групповой пробежки отправятся в путешествие, чтобы преодолеть границы государств и себя», — анонсируют событие его организаторы.

Пробежка стартует в Струковском саду и пройдет по первой очереди волжской набережной. Для участия в спектакле нужно забронировать билет на сайте мероприятия. Важно одеться так, чтобы не замерзнуть (синоптики обещают 8-9 градусов тепла) и чтобы было удобно бежать.

Также требуется иметь с собой заряженный смартфон и наушники, а на стартовой точке запустить скачанный по ссылке mp3-файл.

«Спектакль подходит как для новичков, так и для тех, кто занимается спортом. Продолжительность спектакля 45–55 минут, но только 20 минут из них медленный бег с остановками (несколько минут бег, несколько минут передышка, снова бег несколько минут и так далее)», — поясняют организаторы мероприятия.

Участие в спектакле бесплатное, но допустят на него только совершеннолетних. На момент подготовки этого материала билеты на субботнее мероприятие уже были забронированы полностью, оставалось только 9 приглашений на воскресенье.

«Событие разовое и больше не повторится», — уверяют его организаторы.

Ранее ФАН сообщал, что на субботний футбольный матч «Крыльев Советов» и «Ростова» в Самаре допустят неограниченное количество зрителей, имеющих QR-код о сделанной вакцинации от коронавируса.