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Стала известна себестоимость поездки на самарском метро
Общество
Стала известна себестоимость поездки на самарском метро
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 17 сентября. Метрополитен в областном центре продолжает оставаться сильно убыточным. По подсчетам, озвученным представителями предприятия, себестоимость перевозки одного пассажира прошедшим летом составила более 81 рубля.

При этом в нынешнем году ситуация более благополучная, чем в предыдущем, когда из-за пандемийных ограничений и резкого снижения пассажиропотока себестоимость одной поездки превышала 90 рублей.

Главной причиной невысокой популярности самарского метрополитена эксперты единодушно называют неудачную трассировку единственной линии. Она строилась из района, где сосредоточены промышленные предприятия, сильно сократившиеся в перестроечные времена. Из-за недостроенного перегона к станции Алабинская, наиболее близкой к историческому центру Самары, движение до нее осуществляется в челночном режиме, из-за чего интервал движения не может быть менее 10 минут.

Изменить ситуацию может инфраструктурный федеральный кредит на полноценную достройку первой линии. Региональные власти ведут работы по подаче заявки на помощь федерального центра.

Стоимость проезда в самарском метро сейчас составляет 32 рубля при наличном расчете и 29 рублей — при безналичном. Кроме того, до конца года при оплате картой «Мир» в общественном транспорте Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани со счета пассажира списывается только 23 рубля. А расплачиваясь «Картой жителя Самарской области», можно проехать и вовсе за 21 рубль.

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