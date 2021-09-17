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«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче лидеров футбольной М-лиги России
Спорт
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче лидеров футбольной М-лиги России
vk.com  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 17 сентября. В матче очередного тура М-лиги российского футбола (так называется теперь молодежное первенство) на стадионе «Металлург» встречались лидеры группы «А»: «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра завершилась с минимальным преимуществом самарской команды — 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 41-й минуте самарец Сергей Макаров. Армейцы сохранили лидерство в группе А М-лиги. Но «Крылья Советов», идущие вторыми, приблизились к ЦСКА на расстояние 4 очков и оторвались в текущей таблице на те же 4 очка от «Спартака».

В группе В первые три места занимают «Ростов», «Чертаново» и «Зенит».

Ранее ФАН сообщал, что на матч РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» в Самаре допустят неограниченное число болельщиков, имеющих QR-код о вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании.

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футбол самара цска спорт крылья советов
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