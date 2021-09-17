Подростка, переехавшего в Самару из Узбекистана, нашли мертвым в квартире

Самара, 17 сентября. В квартире дома на улице Самарской областного центра нашли тело 15-летнего подростка без признаков жизни. Эту информацию распространил один из частных телеграм-каналов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту ФАН заявили, что официальной информацией по этому происшествию на данный момент не располагают.

Неофициальные источники указывают, что подросток рос в благополучной семье, совсем недавно переехавшей в Самару из Узбекистана. Известно, что он занимался боксом. Рядом с телом, по имеющимся сведениям, найдены смартфон и предсмертная записка со словами о разочаровании в жизни.

Ранее ФАН сообщал о том, что полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из автомата в центре Самары.