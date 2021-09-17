Число зрителей на матче «Крыльев» с «Ростовом» не ограничено, но нужен QR-код

Самара, 17 сентября. На матч 8-го тура российской футбольной премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» болельщиков пустят в неограниченном количестве. Правда, только тех, кто вакцинировался от COVID-19 или переболел им.

«Солидарность Самара Арена» — зона COVID free. Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании», — сообщается на официальном сайте ПФК «Крылья Советов».

Самарская и ростовская команды на данный момент занимают соседние строчки турнирной таблицы — соответственно 11-ю и 12-ю, но у «Крыльев» на одно очко больше. Их очный поединок состоится на «Солидарность Арене» 18 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» расторгли соглашение с полузащитником сборной Ирака Сафаа Хади — другом игрока «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.

