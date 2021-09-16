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Администрация Самары объяснила жителям, почему тепло в квартиры придет не сразу
Общество
Администрация Самары объяснила жителям, почему тепло в квартиры придет не сразу
pixabay.com  / 

Самара, 16 сентября. В областном центре объявлено о начале отопительного сезона. Случилось это в рекордные сроки — никогда прежде тепло в самарские дома и учреждения не приходило так рано.

В предыдущие годы включение отопительных систем согласовывалось с существующими нормативами. Для этого требовалось, чтобы в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже плюс 8 градусов. В нынешнем году по настоянию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова этими нормативами решено пренебречь.

«Никаких 8 градусов 5 дней ждать не будем. Нужно позаботиться о здоровье жителей», — заявил глава региона.

Впрочем, в квартиры тепло на этой неделе, скорее всего, не придет. Существует очередность подключения объектов, и в приоритете — соцучреждения.

«В первую очередь, это больницы, дома ребенка, дома престарелых, пансионаты, где люди пребывают круглосуточно. Далее — детские сады, школы и другие учебные учреждения», — пояснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

До подключения жилого фонда дело дойдет, скорее всего, к началу следующей недели. И, вполне вероятно, к тому времени уже окажутся соблюденными вышеупомянутые температурные нормативы. Ведь, как ранее сообщал ФАН, самарский регион накроет волна холодного арктического воздуха.

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самара отопительный сезон
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