Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре

Самара, 16 сентября. Часть кирпичной стены дома на Ново-Вокзальной улице обрушилась, говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в ранее признанном аварийным доме, который собирались расселить до 2025 года. В результате обрушения никто не пострадал.

«Прокуратурой Промышленного района города Самары организована проверка по факту обрушения кладки кирпичной стены дома номер 116 по улице Ново-Вокзальной города Самары», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что при обрушении повреждение получило установленное в доме газовое оборудование, поэтому подача голубого топлива была приостановлена. Вопрос о переселении жителей аварийного дома был взят на контроль районной прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов.