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Сотрудники АвтоВАЗа получат по 5-8 тысяч рублей из-за вспышки COVID-19 в Малайзии
Общество
Сотрудники АвтоВАЗа получат по 5-8 тысяч рублей из-за вспышки COVID-19 в Малайзии
avtovaz.ru  /  LADA

Тольятти, 16 сентября. Сотрудники АвтоВАЗа получат от руководства предприятия единовременные выплаты в 5 тысяч рублей. Это связано с вынужденными приостановками производственных линий.

Причина приостановок — недостаток компонентов, поставляемых из Малайзии, где случилась вспышка COVID-19.

«Надеюсь, это все понимают: трудно сейчас предприятию, но тем ценнее, что такая возможность будет найдена, и будут компенсированы потери работников», — прокомментировал это решение губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дополнительно еще по 3 тысячи рублей получат те из сотрудников предприятия, которые вакцинируются от коронавируса. Эта выплата была назначена руководством предприятия еще в июне и поначалу составляла 1500 рублей. Теперь срок ее действия продлен еще на один месяц, а размер компенсации увеличен вдвое.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Самаре не стал рассматривать коллективный иск граждан против постановления об обязательной вакцинации.

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тольятти автоваз самарская область covid-19
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