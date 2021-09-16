Прокуратура проверит самарскую школу после видео с мышью

Самара, 16 сентября. Прокуратура Кировского района областного центра проведет проверку в школе №73. Причиной послужило видео, опубликованное в соцсети родителем одного из учеников.

ФАН изучил упомянутую видеозапись. Съемка велась из школьного гардероба через окно цокольного этажа. За стеклом в приямке со стороны улицы видна копошащаяся упитанная мышь, а также много довольно крупных насекомых.

В департаменте образования Самары подтвердили, что мышь и насекомые находились не в помещении школы, а снаружи. И сообщили, что директору учебного заведения поручено очистить приямки. Тем не менее прокурорская проверка все равно будет проведена.

Это уже второй подобный случай за неделю в Самаре. Прокуратура начала проверку также санитарного состоянии школы №116 в Железнодорожном районе, где ученики, как утверждают их родители, находили в супе пауков.