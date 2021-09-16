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«Страшная загадка»: Мединский удивлен, что телефоны в школах до сих пор не запрещены
Общество
«Страшная загадка»: Мединский удивлен, что телефоны в школах до сих пор не запрещены
ssau.ru  /  Самарский университет

Самара, 16 сентября. Резонансное заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая перед студентами Самарского университета. Оно касалось использования смартфонов школьниками.

«Для меня страшная загадка, почему не запрещено использование телефонов в школе вообще», — заявил Мединский.

По его словам, проблема не в том, что современные средства связи дети могут использовать на уроках в качестве «шпаргалки», а в том, что гаджеты заменяют школьникам реальную жизнь и снижают двигательную активность учеников.

«Ребенок на перемене не играет в футбол, он играет в смартфон! Он идет на урок с отвратительным чувством, что его отвлекли от интересного дела, и весь урок думает о том, как вернется в эту игру», — считает помощник президента.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из самарских школ ученики отказывались от питания в местной столовой из-за того, что находили в супе пауков.

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