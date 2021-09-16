Арктический воздух принесет резкое похолодание в Самарскую область

Самара, 16 сентября. Резкое похолодание ожидается в ближайшие часы в Среднем Поволжье. Уже предстоящей ночью температура воздуха в Самарской области опустится местами до 2 градусов тепла, а через сутки может достичь нулевого значения. Днем будет 9-14 градусов по Цельсию.

«Атлантический циклон, перемещаясь по северным широтам вглубь материка, откроет дорогу арктическому воздуху. Прохождение холодного атмосферного фронта вызовет дожди разной интенсивности», — сообщила Галина Овечкина, специалист Приволжского УГМС.

По ее словам, начавшееся похолодание задержится в регионе на продолжительное время. Изменений в погоде, судя по данным синоптиков, не стоит ожидать как минимум до конца месяца.

Ранее ФАН сообщал, что заморозки до минус 4 градусов ожидаются с 16 сентября в Московской области.