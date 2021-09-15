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Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
Происшествия
Инспекторы ДПС помогли добраться до больницы маленькой дочери экс-футболиста ЦСКА
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 15 сентября. Самарские полицейские помогли маленькой дочери известного футболиста Дмитрия Ефремова, которая резко почувствовала себя плохо.

Все произошло в понедельник, 13 сентября. Вся семья находилась дома, когда малышку начало сильно тошнить. Перепуганный отец позвонил в скорую и на всякий случай уточнил, куда ехать за помощью, если медики не смогут оперативно приехать. Когда стало ясно, что ждать нельзя, футболист на своем автомобиле отправился в больницу на улице Карла Маркса.

По словам спортсмена, недалеко от торгового центра «МегаСити» он увидел пост ДПС. Остановившись, он попросил помощи у сотрудников. В итоге полицейские включили мигалки и рванули к больнице.

«Мы быстро добрались. Слава богу, с ребенком все хорошо. Спасибо большое этим сотрудникам полиции. В суматохе я не спросил, как зовут ребят», — вспоминает события того вечера футболист.

В настоящий момент ребёнок находится под контролем специалистов, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Героями оказались инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенант полиции Ильдар Миникаев и младший лейтенант полиции Ринат Сабитов.

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цска ефремов футболист
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