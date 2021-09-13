Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке

Самара, 13 сентября. Родители учеников школы №116 пожаловались на качество питания в учебном заведении. По их словам, дети отказываются есть пищу в школьной столовой. В частности, в супе школьники несколько раз находили пауков.

Эти данные были опубликованы в соцсетях. По их факту департамент образования города Самары проводит проверку.

По сведениям ФАН, школа №116 уже фигурировала в этом году в новостных лентах. Прокуратура Самары весной уже проводила проверку в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нашла целый ряд нарушений. Они касались в основном плохого состояния отделки внутренних помещений.

«Эти недостатки существенным образом нарушают права обучающихся на получение качественного образования, в том числе безопасного питания», — сделали вывод представители надзорного ведомства.

Непосредственно качества пищи прокурорская проверка тогда не касалась.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Самаре не стал рассматривать коллективный иск граждан к главному санитарному врачу Самарской области.