Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 21:49
21:45
Спорт
Виктор Гусев: Фернандес — лучший легионер в истории российского футбола
21:36
Общество
Думали, туристов не будет: москвичи рассказали об отдыхе в Крыму в бархатный сезон
21:26
Общество
Брачный договор: кому нужен, как реагировать, какие риски могут возникнуть
21:22
Весь мир
«Вектор на независимую политику»: как Гвинея и Мали развивают суверенную государственность
21:21
Общество
Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке
21:17
Общество
Крымчане высмеяли Зеленского, «разрешившего» им голосовать на выборах в Госдуму
21:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева содержит стриптизершу, которая окрутила ее сына Архипа
21:10
Общество
Где-то можно брать для себя пример: закрытый показ «Шугалей-3. Возвращение» прошел в Петербурге
21:06
Спорт
Василий Конов занял пост генерального директора агентства «Матч+»
21:05
Армия
Аналитики MW назвали российский Су-30СМ идеальным истребителем для ВВС Белоруссии
Все новости

Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке
Общество
Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке
orenschool69.ru/  / 

Самара, 13 сентября. Родители учеников школы №116 пожаловались на качество питания в учебном заведении. По их словам, дети отказываются есть пищу в школьной столовой. В частности, в супе школьники несколько раз находили пауков.

Эти данные были опубликованы в соцсетях. По их факту департамент образования города Самары проводит проверку.

По сведениям ФАН, школа №116 уже фигурировала в этом году в новостных лентах. Прокуратура Самары весной уже проводила проверку в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нашла целый ряд нарушений. Они касались в основном плохого состояния отделки внутренних помещений.

«Эти недостатки существенным образом нарушают права обучающихся на получение качественного образования, в том числе безопасного питания», — сделали вывод представители надзорного ведомства.

Непосредственно качества пищи прокурорская проверка тогда не касалась.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Самаре не стал рассматривать коллективный иск граждан к главному санитарному врачу Самарской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке
самара образование школы питание школьников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru